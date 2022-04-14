Re Protocol reUSDe (REUSDE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Re Protocol reUSDe (REUSDE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Informasjon The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain. Offisiell nettside: https://re.xyz Kjøp REUSDE nå!

Markedsverdi: $ 1.32M
Total forsyning: $ 1.06M
Sirkulerende forsyning: $ 1.06M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.32M
All-time high: $ 1.64
All-Time Low: $ 1.045
Nåværende pris: $ 1.24

Re Protocol reUSDe (REUSDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Re Protocol reUSDe (REUSDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REUSDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REUSDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REUSDEs tokenomics, kan du utforske REUSDE tokenets livepris!

