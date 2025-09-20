QuStream (QST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01248757 $ 0.01248757 $ 0.01248757 24 timer lav $ 0.01597942 $ 0.01597942 $ 0.01597942 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01248757$ 0.01248757 $ 0.01248757 24 timer høy $ 0.01597942$ 0.01597942 $ 0.01597942 All Time High $ 0.02841684$ 0.02841684 $ 0.02841684 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) +19.84% Prisendring (7D) -6.40% Prisendring (7D) -6.40%

QuStream (QST) sanntidsprisen er $0.01556433. I løpet av de siste 24 timene har QST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01248757 og et toppnivå på $ 0.01597942, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QST er $ 0.02841684, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QST endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +19.84% over 24 timer og -6.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QuStream (QST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.56M$ 15.56M $ 15.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.56M$ 15.56M $ 15.56M Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,985,717.675741 999,985,717.675741 999,985,717.675741

Nåværende markedsverdi på QuStream er $ 15.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QST er 999.99M, med en total tilgang på 999985717.675741. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.56M.