QuStream Pris (QST)
-0.11%
+19.84%
-6.40%
-6.40%
QuStream (QST) sanntidsprisen er $0.01556433. I løpet av de siste 24 timene har QST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01248757 og et toppnivå på $ 0.01597942, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QST er $ 0.02841684, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QST endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +19.84% over 24 timer og -6.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på QuStream er $ 15.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QST er 999.99M, med en total tilgang på 999985717.675741. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.56M.
I løpet av i dag er prisendringen på QuStream til USD ble $ +0.00257649.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på QuStream til USD ble $ +0.0025350573.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på QuStream til USD ble $ +0.0484541048.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på QuStream til USD ble $ +0.0120983386856509455.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.00257649
|+19.84%
|30 dager
|$ +0.0025350573
|+16.29%
|60 dager
|$ +0.0484541048
|+311.32%
|90 dager
|$ +0.0120983386856509455
|+349.06%
QuStream (QST) Project Description QuStream is a Layer 1 blockchain built to provide quantum-safe encryption for securing digital assets, transactions, and sensitive data against future quantum computing threats. The project was founded by Adrian Neal, a blockchain security expert with extensive experience in cryptography and cybersecurity. After witnessing firsthand the vulnerabilities in existing cryptographic models, Neal set out to develop a blockchain network that could withstand the rapidly advancing capabilities of quantum computers. The solution developed by him currently holds the highest quantum resistance in the world, at 504 bits quantum hardness. At the core of QuStream is its patent-pending encryption algorithm, designed to eliminate the risks associated with fixed private keys. Traditional blockchain encryption relies on static key pairs that, once exposed, compromise entire accounts. QuStream replaces this with a dynamic private key system, where a new, cryptographically linked key is generated for each use. This approach significantly enhances security by preventing private key reuse, reducing the attack surface for quantum and classical adversaries. QuStream operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, with decentralized validator nodes that distribute these dynamic private keys while maintaining complete privacy and security. The network employs a sharded infrastructure, ensuring scalability and high transaction throughput without sacrificing decentralization. The QST token serves as the backbone of the ecosystem, used for transaction processing, validator staking, and governance. Initially launched on Solana, QST will undergo a 1:1 migration to the native QuStream blockchain upon its mainnet deployment. Beyond blockchain applications, QuStream's encryption technology is designed for financial institutions, cryptocurrency exchanges, enterprise security solutions, and government-level data protection. By integrating post-quantum cryptography, QuStream aims to set a new standard for long-term blockchain security in a quantum-powered world.
