Quitcoin (QC) sanntidsprisen er $0.00965397. I løpet av de siste 24 timene har QC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00957988 og et toppnivå på $ 0.00988827, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QC er $ 0.01184032, mens den rekordlave prisen er $ 0.00128504.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QC endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -11.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Quitcoin er $ 9.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QC er 993.15M, med en total tilgang på 998954539.508356. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.64M.
I løpet av i dag er prisendringen på Quitcoin til USD ble $ -0.000171152543024871.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Quitcoin til USD ble $ -0.0014970488.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Quitcoin til USD ble $ +0.0198849616.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Quitcoin til USD ble $ +0.0083196982867913879.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000171152543024871
|-1.74%
|30 dager
|$ -0.0014970488
|-15.50%
|60 dager
|$ +0.0198849616
|+205.98%
|90 dager
|$ +0.0083196982867913879
|+623.54%
Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.
