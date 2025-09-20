Quitcoin (QC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00957988 24 timer høy $ 0.00988827 All Time High $ 0.01184032 Laveste pris $ 0.00128504 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -1.74% Prisendring (7D) -11.97%

Quitcoin (QC) sanntidsprisen er $0.00965397. I løpet av de siste 24 timene har QC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00957988 og et toppnivå på $ 0.00988827, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QC er $ 0.01184032, mens den rekordlave prisen er $ 0.00128504.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QC endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -11.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quitcoin (QC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.59M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.64M Opplagsforsyning 993.15M Total forsyning 998,954,539.508356

Nåværende markedsverdi på Quitcoin er $ 9.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QC er 993.15M, med en total tilgang på 998954539.508356. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.64M.