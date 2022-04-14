Quitcoin (QC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quitcoin (QC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quitcoin (QC) Informasjon Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom. Offisiell nettside: http://www.quitcoincrypto.com Teknisk dokument: https://cdn.prod.website-files.com/682a7a263520fbfb6f02510e/68537cd2dab9418025711cb6_Quitcoin%20Whitepaper_V1-compressed.pdf Kjøp QC nå!

Quitcoin (QC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quitcoin (QC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M Total forsyning: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Sirkulerende forsyning: $ 993.15M $ 993.15M $ 993.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.66M $ 8.66M $ 8.66M All-time high: $ 0.01184032 $ 0.01184032 $ 0.01184032 All-Time Low: $ 0.00128504 $ 0.00128504 $ 0.00128504 Nåværende pris: $ 0.00865357 $ 0.00865357 $ 0.00865357 Lær mer om Quitcoin (QC) pris

Quitcoin (QC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quitcoin (QC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QCs tokenomics, kan du utforske QC tokenets livepris!

QC prisforutsigelse Vil du vite hvor QC kan være på vei? Vår QC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!