Queen Kitty (QKITTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Queen Kitty (QKITTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 264.03K $ 264.03K $ 264.03K Total forsyning: $ 995.53M $ 995.53M $ 995.53M Sirkulerende forsyning: $ 995.53M $ 995.53M $ 995.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 264.03K $ 264.03K $ 264.03K All-time high: $ 0.00113352 $ 0.00113352 $ 0.00113352 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00026518 $ 0.00026518 $ 0.00026518 Lær mer om Queen Kitty (QKITTY) pris Kjøp QKITTY nå!

Queen Kitty (QKITTY) Informasjon Offisiell nettside: https://www.queenkitty.fans/ Teknisk dokument: https://queenkitty.fans/Qkitty-whitepaper.pdf

Queen Kitty (QKITTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Queen Kitty (QKITTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QKITTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QKITTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QKITTYs tokenomics, kan du utforske QKITTY tokenets livepris!

QKITTY prisforutsigelse Vil du vite hvor QKITTY kan være på vei? Vår QKITTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se QKITTY tokenets prisforutsigelse nå!

