QUEEN (QUEEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.80% Prisendring (7D) -0.98%

QUEEN (QUEEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QUEEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUEEN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUEEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og -0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QUEEN (QUEEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.43K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.43K Opplagsforsyning 999.91M Total forsyning 999,909,221.09

Nåværende markedsverdi på QUEEN er $ 17.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUEEN er 999.91M, med en total tilgang på 999909221.09. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.43K.