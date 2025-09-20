QudeAI Framework (QUDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) -2.70% Prisendring (7D) -13.28% Prisendring (7D) -13.28%

QudeAI Framework (QUDE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QUDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUDE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUDE endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og -13.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

QudeAI Framework (QUDE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 155.91K$ 155.91K $ 155.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 155.91K$ 155.91K $ 155.91K Opplagsforsyning 957.80M 957.80M 957.80M Total forsyning 957,800,703.328483 957,800,703.328483 957,800,703.328483

Nåværende markedsverdi på QudeAI Framework er $ 155.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUDE er 957.80M, med en total tilgang på 957800703.328483. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 155.91K.