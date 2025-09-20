Quantoz USDQ (USDQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999402 $ 0.999402 $ 0.999402 24 timer lav $ 0.999733 $ 0.999733 $ 0.999733 24 timer høy 24 timer lav $ 0.999402$ 0.999402 $ 0.999402 24 timer høy $ 0.999733$ 0.999733 $ 0.999733 All Time High $ 1.043$ 1.043 $ 1.043 Laveste pris $ 0.938182$ 0.938182 $ 0.938182 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -0.03% Prisendring (7D) -0.03%

Quantoz USDQ (USDQ) sanntidsprisen er $0.999489. I løpet av de siste 24 timene har USDQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999402 og et toppnivå på $ 0.999733, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDQ er $ 1.043, mens den rekordlave prisen er $ 0.938182.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDQ endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quantoz USDQ (USDQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.56M$ 6.56M $ 6.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.98M$ 50.98M $ 50.98M Opplagsforsyning 6.56M 6.56M 6.56M Total forsyning 51,000,000.0 51,000,000.0 51,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Quantoz USDQ er $ 6.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDQ er 6.56M, med en total tilgang på 51000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.98M.