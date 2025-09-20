Dagens Quantoz USDQ livepris er 0.999489 USD. Spor prisoppdateringer for USDQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Quantoz USDQ livepris er 0.999489 USD. Spor prisoppdateringer for USDQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Quantoz USDQ Logo

Quantoz USDQ Pris (USDQ)

Ikke oppført

1 USDQ til USD livepris:

$0.999639
$0.999639$0.999639
0.00%1D
USD
Quantoz USDQ (USDQ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:44:37 (UTC+8)

Quantoz USDQ (USDQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.999402
$ 0.999402$ 0.999402
24 timer lav
$ 0.999733
$ 0.999733$ 0.999733
24 timer høy

$ 0.999402
$ 0.999402$ 0.999402

$ 0.999733
$ 0.999733$ 0.999733

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 0.938182
$ 0.938182$ 0.938182

-0.01%

-0.00%

-0.03%

-0.03%

Quantoz USDQ (USDQ) sanntidsprisen er $0.999489. I løpet av de siste 24 timene har USDQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999402 og et toppnivå på $ 0.999733, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDQ er $ 1.043, mens den rekordlave prisen er $ 0.938182.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDQ endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quantoz USDQ (USDQ) Markedsinformasjon

$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M

--
----

$ 50.98M
$ 50.98M$ 50.98M

6.56M
6.56M 6.56M

51,000,000.0
51,000,000.0 51,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Quantoz USDQ er $ 6.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDQ er 6.56M, med en total tilgang på 51000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.98M.

Quantoz USDQ (USDQ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Quantoz USDQ til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Quantoz USDQ til USD ble $ -0.0002763587.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Quantoz USDQ til USD ble $ +0.0000270861.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Quantoz USDQ til USD ble $ -0.0005100787491374.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.00%
30 dager$ -0.0002763587-0.02%
60 dager$ +0.0000270861+0.00%
90 dager$ -0.0005100787491374-0.05%

Hva er Quantoz USDQ (USDQ)

The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Quantoz USDQ (USDQ) Ressurs

Offisiell nettside

Quantoz USDQ Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Quantoz USDQ (USDQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Quantoz USDQ (USDQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Quantoz USDQ.

Sjekk Quantoz USDQprisprognosen nå!

USDQ til lokale valutaer

Quantoz USDQ (USDQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Quantoz USDQ (USDQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Quantoz USDQ (USDQ)

Hvor mye er Quantoz USDQ (USDQ) verdt i dag?
Live USDQ prisen i USD er 0.999489 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDQ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDQ til USD er $ 0.999489. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Quantoz USDQ?
Markedsverdien for USDQ er $ 6.56M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDQ?
Den sirkulerende forsyningen av USDQ er 6.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDQ ?
USDQ oppnådde en ATH-pris på 1.043 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDQ?
USDQ så en ATL-pris på 0.938182 USD.
Hva er handelsvolumet til USDQ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDQ er -- USD.
Vil USDQ gå høyere i år?
USDQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDQ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:44:37 (UTC+8)

Quantoz USDQ (USDQ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

