Pyth USDC (PYTHUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.054 24 timer høy $ 1.055 All Time High $ 9.22 Laveste pris $ 1.012 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.11%

Pyth USDC (PYTHUSDC) sanntidsprisen er $1.055. I løpet av de siste 24 timene har PYTHUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.054 og et toppnivå på $ 1.055, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PYTHUSDC er $ 9.22, mens den rekordlave prisen er $ 1.012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PYTHUSDC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 840.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 840.51K Opplagsforsyning 796.99K Total forsyning 796,994.0

Nåværende markedsverdi på Pyth USDC er $ 840.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PYTHUSDC er 796.99K, med en total tilgang på 796994.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 840.51K.