Pyth USDC-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pyth USDC (PYTHUSDC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pyth USDC potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.055 i 2025. Pyth USDC (PYTHUSDC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pyth USDC potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1077 i 2026. Pyth USDC (PYTHUSDC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTHUSDC for 2027 $ 1.1631 med en 10.25% vekstrate. Pyth USDC (PYTHUSDC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTHUSDC for 2028 $ 1.2212 med en 15.76% vekstrate. Pyth USDC (PYTHUSDC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTHUSDC for 2029 $ 1.2823 med en 21.55% vekstrate. Pyth USDC (PYTHUSDC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTHUSDC for 2030 $ 1.3464 med en 27.63% vekstrate. Pyth USDC (PYTHUSDC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pyth USDC potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1932. Pyth USDC (PYTHUSDC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pyth USDC potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.5726.

Gjeldende Pyth USDC prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 840.50K$ 840.50K $ 840.50K Opplagsforsyning 796.99K 796.99K 796.99K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PYTHUSDC-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PYTHUSDC en sirkulerende forsyning på 796.99K og total markedsverdi på $ 840.50K. Se PYTHUSDC livepris

Pyth USDC Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pyth USDC direktepris, er gjeldende pris for Pyth USDC 1.055USD. Den sirkulerende forsyningen av Pyth USDC(PYTHUSDC) er 796.99K PYTHUSDC , som gir den en markedsverdi på $840,496 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 1.055 $ 1.054

7 dager 0.11% $ 0.001119 $ 1.0546 $ 1.0508

30 dager 0.35% $ 0.003722 $ 1.0546 $ 1.0508 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pyth USDC vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pyth USDC handlet på en topp på $1.0546 og en bunn på $1.0508 . Det så en prisendring på 0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til PYTHUSDC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pyth USDC opplevd en 0.35% endring, som gjenspeiler omtrent $0.003722 av dens verdi. Dette indikerer at PYTHUSDC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Pyth USDC (PYTHUSDC) prisforutsigelsesmodul? Pyth USDC-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PYTHUSDC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pyth USDC det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PYTHUSDC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pyth USDC. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PYTHUSDC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PYTHUSDC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pyth USDC.

Hvorfor er PYTHUSDC-prisforutsigelse viktig?

PYTHUSDC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PYTHUSDC nå? I følge dine forutsigelser vil PYTHUSDC oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PYTHUSDC neste måned? I følge Pyth USDC (PYTHUSDC)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PYTHUSDC-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PYTHUSDC koste i 2026? Prisen på 1 Pyth USDC (PYTHUSDC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PYTHUSDC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PYTHUSDC i 2027? Pyth USDC (PYTHUSDC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PYTHUSDC innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PYTHUSDC i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pyth USDC (PYTHUSDC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PYTHUSDC i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pyth USDC (PYTHUSDC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PYTHUSDC koste i 2030? Prisen på 1 Pyth USDC (PYTHUSDC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PYTHUSDC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PYTHUSDC i 2040? Pyth USDC (PYTHUSDC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PYTHUSDC innen 2040.