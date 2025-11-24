PumpMeme pris i dag

Sanntids PumpMeme (PM) pris i dag er $ 1.12, med en 0.07% endring de siste 24 timene. Nåværende PM til USD konverteringssats er $ 1.12 per PM.

PumpMeme rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,853,158, med en sirkulerende forsyning på 23.00M PM. I løpet av de siste 24 timene PM har den blitt handlet mellom $ 1.11(laveste) og $ 1.13 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.15, mens tidenes laveste notering var $ 1.026.

Kortsiktig har PM beveget seg +0.66% i løpet av den siste timen og +0.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PumpMeme (PM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.85M$ 25.85M $ 25.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.41M$ 112.41M $ 112.41M Opplagsforsyning 23.00M 23.00M 23.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

