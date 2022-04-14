PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Informasjon Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional. Offisiell nettside: https://thepumpkintoken.org Teknisk dokument: https://thepumpkintoken.org/PumpkinWhitePaper1.pdf Kjøp PUMPKIN nå!

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 394.36K Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 394.36K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUMPKIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUMPKIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUMPKINs tokenomics, kan du utforske PUMPKIN tokenets livepris!

