Pumpit pris i dag

Sanntids Pumpit (PUMPIT) pris i dag er $ 0.00000998, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende PUMPIT til USD konverteringssats er $ 0.00000998 per PUMPIT.

Pumpit rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,130.63, med en sirkulerende forsyning på 714.25M PUMPIT. I løpet av de siste 24 timene PUMPIT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00013851, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000936.

Kortsiktig har PUMPIT beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pumpit (PUMPIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Opplagsforsyning 714.25M 714.25M 714.25M Total forsyning 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

Nåværende markedsverdi på Pumpit er $ 7.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUMPIT er 714.25M, med en total tilgang på 714250169.22268. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.13K.