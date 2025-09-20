PUMPCORN (PUMPCORN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0069096$ 0.0069096 $ 0.0069096 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.93% Prisendring (7D) +0.86% Prisendring (7D) +0.86%

PUMPCORN (PUMPCORN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PUMPCORN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUMPCORN er $ 0.0069096, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUMPCORN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.93% over 24 timer og +0.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUMPCORN (PUMPCORN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.43K$ 47.43K $ 47.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.43K$ 47.43K $ 47.43K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PUMPCORN er $ 47.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUMPCORN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.43K.