PUMPCORN (PUMPCORN) Informasjon $PUMPCORN have started on BLUM Memepad and quickly conquered Ston.fi 🟢$PUMPCORN is bluechip memecoin on TON supported by biggest telegram media Popcorn Today (6 MILLIONS followers) 🟢6 Million people have asked us to launch something huge in TON Ecosystem 🟢$PUMPCORN have flight through Blum Memepad in 1 min and reached $1m in 1 minute 🟢It has quickly become the fastest-growing memecoin on Telegram Offisiell nettside: https://pumpcorn.today/ Kjøp PUMPCORN nå!

Markedsverdi: $ 47.43K
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 1.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.43K
All-time high: $ 0.0069096
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

PUMPCORN (PUMPCORN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUMPCORN (PUMPCORN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUMPCORN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUMPCORN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUMPCORNs tokenomics, kan du utforske PUMPCORN tokenets livepris!

