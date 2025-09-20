PulsePad (PLSPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00028931 $ 0.00028931 $ 0.00028931 24 timer lav $ 0.00030723 $ 0.00030723 $ 0.00030723 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00028931$ 0.00028931 $ 0.00028931 24 timer høy $ 0.00030723$ 0.00030723 $ 0.00030723 All Time High $ 0.447594$ 0.447594 $ 0.447594 Laveste pris $ 0.00022748$ 0.00022748 $ 0.00022748 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -3.53% Prisendring (7D) -2.99% Prisendring (7D) -2.99%

PulsePad (PLSPAD) sanntidsprisen er $0.00029635. I løpet av de siste 24 timene har PLSPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00028931 og et toppnivå på $ 0.00030723, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLSPAD er $ 0.447594, mens den rekordlave prisen er $ 0.00022748.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLSPAD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og -2.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PulsePad (PLSPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.38K$ 50.38K $ 50.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Opplagsforsyning 170.00M 170.00M 170.00M Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PulsePad er $ 50.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLSPAD er 170.00M, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.48M.