Project WITH (WIKEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00389763 24 timer lav $ 0.00405513 24 timer høy All Time High $ 0.116517 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +4.11% Prisendring (1D) +3.07% Prisendring (7D) +5.54%

Project WITH (WIKEN) sanntidsprisen er $0.00406427. I løpet av de siste 24 timene har WIKEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00389763 og et toppnivå på $ 0.00405513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIKEN er $ 0.116517, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIKEN endret seg med +4.11% i løpet av den siste timen, +3.07% over 24 timer og +5.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project WITH (WIKEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.26M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.27M Opplagsforsyning 1.05B Total forsyning 1,057,574,353.0

Nåværende markedsverdi på Project WITH er $ 4.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIKEN er 1.05B, med en total tilgang på 1057574353.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.27M.