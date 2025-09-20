Dagens Project WITH livepris er 0.00406427 USD. Spor prisoppdateringer for WIKEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIKEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Project WITH livepris er 0.00406427 USD. Spor prisoppdateringer for WIKEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WIKEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Project WITH Pris (WIKEN)

1 WIKEN til USD livepris:

$0.00399354
$0.00399354$0.00399354
+1.20%1D
USD
Project WITH (WIKEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:43:27 (UTC+8)

Project WITH (WIKEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00389763
$ 0.00389763$ 0.00389763
24 timer lav
$ 0.00405513
$ 0.00405513$ 0.00405513
24 timer høy

$ 0.00389763
$ 0.00389763$ 0.00389763

$ 0.00405513
$ 0.00405513$ 0.00405513

$ 0.116517
$ 0.116517$ 0.116517

$ 0
$ 0$ 0

+4.11%

+3.07%

+5.54%

+5.54%

Project WITH (WIKEN) sanntidsprisen er $0.00406427. I løpet av de siste 24 timene har WIKEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00389763 og et toppnivå på $ 0.00405513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WIKEN er $ 0.116517, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WIKEN endret seg med +4.11% i løpet av den siste timen, +3.07% over 24 timer og +5.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Project WITH (WIKEN) Markedsinformasjon

$ 4.26M
$ 4.26M$ 4.26M

--
----

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

1.05B
1.05B 1.05B

1,057,574,353.0
1,057,574,353.0 1,057,574,353.0

Nåværende markedsverdi på Project WITH er $ 4.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WIKEN er 1.05B, med en total tilgang på 1057574353.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.27M.

Project WITH (WIKEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Project WITH til USD ble $ +0.00012124.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Project WITH til USD ble $ -0.0000612859.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Project WITH til USD ble $ -0.0004308426.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Project WITH til USD ble $ -0.000019796639732929.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00012124+3.07%
30 dager$ -0.0000612859-1.50%
60 dager$ -0.0004308426-10.60%
90 dager$ -0.000019796639732929-0.48%

Hva er Project WITH (WIKEN)

Project WITH (WIKEN) Ressurs

Offisiell nettside

Project WITH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Project WITH (WIKEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Project WITH (WIKEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Project WITH.

Sjekk Project WITHprisprognosen nå!

WIKEN til lokale valutaer

Project WITH (WIKEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Project WITH (WIKEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WIKEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Project WITH (WIKEN)

Hvor mye er Project WITH (WIKEN) verdt i dag?
Live WIKEN prisen i USD er 0.00406427 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WIKEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WIKEN til USD er $ 0.00406427. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Project WITH?
Markedsverdien for WIKEN er $ 4.26M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WIKEN?
Den sirkulerende forsyningen av WIKEN er 1.05B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWIKEN ?
WIKEN oppnådde en ATH-pris på 0.116517 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WIKEN?
WIKEN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WIKEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WIKEN er -- USD.
Vil WIKEN gå høyere i år?
WIKEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WIKEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:43:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

