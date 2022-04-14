Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Prime Numbers Labs (PRFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Prime Numbers Labs (PRFI) Informasjon Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero. Offisiell nettside: https://primenumbers.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.primenumbers.xyz/ Kjøp PRFI nå!

Prime Numbers Labs (PRFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Prime Numbers Labs (PRFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Total forsyning: $ 95.92M $ 95.92M $ 95.92M Sirkulerende forsyning: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M All-time high: $ 0.285396 $ 0.285396 $ 0.285396 All-Time Low: $ 0.04999 $ 0.04999 $ 0.04999 Nåværende pris: $ 0.097904 $ 0.097904 $ 0.097904 Lær mer om Prime Numbers Labs (PRFI) pris

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Prime Numbers Labs (PRFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRFIs tokenomics, kan du utforske PRFI tokenets livepris!

