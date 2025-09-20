Prime Numbers Labs (PRFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.103075 24 timer lav $ 0.107718 24 timer høy All Time High $ 0.285396 Laveste pris $ 0.04999 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -2.43% Prisendring (7D) -47.24%

Prime Numbers Labs (PRFI) sanntidsprisen er $0.104496. I løpet av de siste 24 timene har PRFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.103075 og et toppnivå på $ 0.107718, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRFI er $ 0.285396, mens den rekordlave prisen er $ 0.04999.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRFI endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -47.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Prime Numbers Labs (PRFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.21M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.02M Opplagsforsyning 11.55M Total forsyning 95,919,172.44197801

Nåværende markedsverdi på Prime Numbers Labs er $ 1.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRFI er 11.55M, med en total tilgang på 95919172.44197801. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.02M.