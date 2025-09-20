Dagens Prime Numbers Labs livepris er 0.104496 USD. Spor prisoppdateringer for PRFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Prime Numbers Labs livepris er 0.104496 USD. Spor prisoppdateringer for PRFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 PRFI til USD livepris:

$0.104478
$0.104478$0.104478
-2.40%1D
USD
Prime Numbers Labs (PRFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:43:20 (UTC+8)

Prime Numbers Labs (PRFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.103075
$ 0.103075$ 0.103075
24 timer lav
$ 0.107718
$ 0.107718$ 0.107718
24 timer høy

$ 0.103075
$ 0.103075$ 0.103075

$ 0.107718
$ 0.107718$ 0.107718

$ 0.285396
$ 0.285396$ 0.285396

$ 0.04999
$ 0.04999$ 0.04999

+0.10%

-2.43%

-47.24%

-47.24%

Prime Numbers Labs (PRFI) sanntidsprisen er $0.104496. I løpet av de siste 24 timene har PRFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.103075 og et toppnivå på $ 0.107718, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRFI er $ 0.285396, mens den rekordlave prisen er $ 0.04999.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRFI endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og -47.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Prime Numbers Labs (PRFI) Markedsinformasjon

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 10.02M
$ 10.02M$ 10.02M

11.55M
11.55M 11.55M

95,919,172.44197801
95,919,172.44197801 95,919,172.44197801

Nåværende markedsverdi på Prime Numbers Labs er $ 1.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRFI er 11.55M, med en total tilgang på 95919172.44197801. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.02M.

Prime Numbers Labs (PRFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Prime Numbers Labs til USD ble $ -0.0026083705562359.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Prime Numbers Labs til USD ble $ -0.0146349887.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Prime Numbers Labs til USD ble $ -0.0321113804.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Prime Numbers Labs til USD ble $ -0.0715061692145461.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0026083705562359-2.43%
30 dager$ -0.0146349887-14.00%
60 dager$ -0.0321113804-30.72%
90 dager$ -0.0715061692145461-40.62%

Hva er Prime Numbers Labs (PRFI)

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Prime Numbers Labs (PRFI) Ressurs

Prime Numbers Labs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Prime Numbers Labs (PRFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Prime Numbers Labs (PRFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Prime Numbers Labs.

PRFI til lokale valutaer

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Prime Numbers Labs (PRFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Prime Numbers Labs (PRFI)

Hvor mye er Prime Numbers Labs (PRFI) verdt i dag?
Live PRFI prisen i USD er 0.104496 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PRFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PRFI til USD er $ 0.104496. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Prime Numbers Labs?
Markedsverdien for PRFI er $ 1.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PRFI?
Den sirkulerende forsyningen av PRFI er 11.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRFI ?
PRFI oppnådde en ATH-pris på 0.285396 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PRFI?
PRFI så en ATL-pris på 0.04999 USD.
Hva er handelsvolumet til PRFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRFI er -- USD.
Vil PRFI gå høyere i år?
PRFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Prime Numbers Labs (PRFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

