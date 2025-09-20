PRIMAL (PRIMAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01643575$ 0.01643575 $ 0.01643575 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) -5.89% Prisendring (7D) +7.42% Prisendring (7D) +7.42%

PRIMAL (PRIMAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PRIMAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRIMAL er $ 0.01643575, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRIMAL endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -5.89% over 24 timer og +7.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PRIMAL (PRIMAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.61K$ 65.61K $ 65.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 113.76K$ 113.76K $ 113.76K Opplagsforsyning 2.88B 2.88B 2.88B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PRIMAL er $ 65.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRIMAL er 2.88B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.76K.