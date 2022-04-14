Predict Crypto (PREAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Predict Crypto (PREAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Predict Crypto (PREAI) Informasjon Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology Offisiell nettside: https://predictingai.info/ Teknisk dokument: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf Kjøp PREAI nå!

Predict Crypto (PREAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Predict Crypto (PREAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.69K $ 42.69K $ 42.69K Total forsyning: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Sirkulerende forsyning: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.69K $ 42.69K $ 42.69K All-time high: $ 0.00212446 $ 0.00212446 $ 0.00212446 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Predict Crypto (PREAI) pris

Predict Crypto (PREAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Predict Crypto (PREAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PREAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PREAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PREAIs tokenomics, kan du utforske PREAI tokenets livepris!

PREAI prisforutsigelse Vil du vite hvor PREAI kan være på vei? Vår PREAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PREAI tokenets prisforutsigelse nå!

