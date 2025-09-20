Dagens Powerledger livepris er 0.15845 USD. Spor prisoppdateringer for POWR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POWR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Powerledger livepris er 0.15845 USD. Spor prisoppdateringer for POWR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POWR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Powerledger Pris (POWR)

1 POWR til USD livepris:

$0.15845
$0.15845
-4.80%1D
USD
Powerledger (POWR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:28:18 (UTC+8)

Powerledger (POWR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.158101
$ 0.158101
24 timer lav
$ 0.166521
$ 0.166521
24 timer høy

$ 0.158101
$ 0.158101

$ 0.166521
$ 0.166521

$ 1.89
$ 1.89

$ 0.03262537
$ 0.03262537

-0.61%

-4.84%

-6.60%

-6.60%

Powerledger (POWR) sanntidsprisen er $0.15845. I løpet av de siste 24 timene har POWR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.158101 og et toppnivå på $ 0.166521, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POWR er $ 1.89, mens den rekordlave prisen er $ 0.03262537.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POWR endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -4.84% over 24 timer og -6.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Powerledger (POWR) Markedsinformasjon

$ 83.82M
$ 83.82M

--
--

$ 158.15M
$ 158.15M

529.76M
529.76M

999,506,122.99937
999,506,122.99937

Nåværende markedsverdi på Powerledger er $ 83.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POWR er 529.76M, med en total tilgang på 999506122.99937. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 158.15M.

Powerledger (POWR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Powerledger til USD ble $ -0.0080709310232257.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Powerledger til USD ble $ -0.0053631839.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Powerledger til USD ble $ -0.0279175431.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Powerledger til USD ble $ +0.01646561482183478.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0080709310232257-4.84%
30 dager$ -0.0053631839-3.38%
60 dager$ -0.0279175431-17.61%
90 dager$ +0.01646561482183478+11.60%

Hva er Powerledger (POWR)

Powerledger (POWR) is a technology company that builds software for distributed and decentralised energy markets for a sustainable future. It has developed a blockchain-based platform that enables the tracking and trading of energy, flexibility services and environmental commodities. Its goal is to provide the platform for a fully modernised, market-driven grid that offers consumers a choice in their energy while driving the democratisation of power. Headquartered in Zug, Switzerland, Powerledger operates in more than 10 countries. Powerledger operates on two blockchain layers; the POWR token is issued on Ethereum as an ERC-20 token, and the Powerledger blockchain - a native Solana based blockchain to process energy transactions on a more scalable network. The POWR token is an ERC-20 token that acts as a licence required for businesses such as; utilities, renewable energy operators, microgrids, companies committed to 100% renewable energy and property developers to access Powerledger’s platform, and will be able to be used to pay for transactions on the Powerledger blockchain in future. In 2015, 30 countries had reached grid parity, meaning that the price of solar-generated energy was equal to or less than the cost of local retail electricity. Powerledger combines renewable energy and blockchain technology to offer energy solutions that are cheaper and more sustainable than traditional energy alternatives. Powerledger was founded in 2016 to solve a pressing problem: Energy that comes from solar and wind is intermittent and lacks the steady quality that fossil fuels provide, and this causes problems for the grid. Powerledger’s approach was to create a highly agile market that could help regulate this intermittency and start to create a transition to a more responsive, distributed network with better storage. Powerledger’s software is used by utilities and large corporations to track, trace, and trade every kilowatt of energy to improve grid stability.

Powerledger (POWR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Powerledger Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Powerledger (POWR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Powerledger (POWR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Powerledger.

Sjekk Powerledgerprisprognosen nå!

POWR til lokale valutaer

Powerledger (POWR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Powerledger (POWR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POWR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Powerledger (POWR)

Hvor mye er Powerledger (POWR) verdt i dag?
Live POWR prisen i USD er 0.15845 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POWR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POWR til USD er $ 0.15845. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Powerledger?
Markedsverdien for POWR er $ 83.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POWR?
Den sirkulerende forsyningen av POWR er 529.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOWR ?
POWR oppnådde en ATH-pris på 1.89 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POWR?
POWR så en ATL-pris på 0.03262537 USD.
Hva er handelsvolumet til POWR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POWR er -- USD.
Vil POWR gå høyere i år?
POWR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POWR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:28:18 (UTC+8)

