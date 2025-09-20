Powerledger (POWR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.158101 24 timer høy $ 0.166521 All Time High $ 1.89 Laveste pris $ 0.03262537 Prisendring (1H) -0.61% Prisendring (1D) -4.84% Prisendring (7D) -6.60%

Powerledger (POWR) sanntidsprisen er $0.15845. I løpet av de siste 24 timene har POWR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.158101 og et toppnivå på $ 0.166521, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POWR er $ 1.89, mens den rekordlave prisen er $ 0.03262537.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POWR endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -4.84% over 24 timer og -6.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Powerledger (POWR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.82M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 158.15M Opplagsforsyning 529.76M Total forsyning 999,506,122.99937

Nåværende markedsverdi på Powerledger er $ 83.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POWR er 529.76M, med en total tilgang på 999506122.99937. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 158.15M.