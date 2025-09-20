Potato (POTATO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 5,637,867$ 5,637,867 $ 5,637,867 Laveste pris $ 13,278.0$ 13,278.0 $ 13,278.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.75% Prisendring (7D) -2.75%

Potato (POTATO) sanntidsprisen er $19,549.88. I løpet av de siste 24 timene har POTATO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POTATO er $ 5,637,867, mens den rekordlave prisen er $ 13,278.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POTATO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Potato (POTATO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K Opplagsforsyning 1.00 1.00 1.00 Total forsyning 1.0 1.0 1.0

Nåværende markedsverdi på Potato er $ 19.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POTATO er 1.00, med en total tilgang på 1.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.55K.