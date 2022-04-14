POSTHUMAN (PHMN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i POSTHUMAN (PHMN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

POSTHUMAN (PHMN) Informasjon The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg Offisiell nettside: https://posthuman.digital/ Kjøp PHMN nå!

POSTHUMAN (PHMN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for POSTHUMAN (PHMN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.44K Total forsyning: $ 66.07K Sirkulerende forsyning: $ 12.19K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 235.52K All-time high: $ 55.2 All-Time Low: $ 2.96 Nåværende pris: $ 3.56 Lær mer om POSTHUMAN (PHMN) pris

POSTHUMAN (PHMN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak POSTHUMAN (PHMN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHMN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHMN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHMNs tokenomics, kan du utforske PHMN tokenets livepris!

