Dagens POSTHUMAN livepris er 3.87 USD. Spor prisoppdateringer for PHMN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHMN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens POSTHUMAN livepris er 3.87 USD. Spor prisoppdateringer for PHMN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHMN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PHMN

PHMN Prisinformasjon

PHMN Offisiell nettside

PHMN tokenomics

PHMN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

POSTHUMAN Logo

POSTHUMAN Pris (PHMN)

Ikke oppført

1 PHMN til USD livepris:

$3.87
$3.87$3.87
-5.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
POSTHUMAN (PHMN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:50:50 (UTC+8)

POSTHUMAN (PHMN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.85
$ 3.85$ 3.85
24 timer lav
$ 4.1
$ 4.1$ 4.1
24 timer høy

$ 3.85
$ 3.85$ 3.85

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

$ 55.2
$ 55.2$ 55.2

$ 2.96
$ 2.96$ 2.96

-0.63%

-5.71%

-13.63%

-13.63%

POSTHUMAN (PHMN) sanntidsprisen er $3.87. I løpet av de siste 24 timene har PHMN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.85 og et toppnivå på $ 4.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHMN er $ 55.2, mens den rekordlave prisen er $ 2.96.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHMN endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -5.71% over 24 timer og -13.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

POSTHUMAN (PHMN) Markedsinformasjon

$ 47.16K
$ 47.16K$ 47.16K

--
----

$ 255.68K
$ 255.68K$ 255.68K

12.19K
12.19K 12.19K

66,072.0
66,072.0 66,072.0

Nåværende markedsverdi på POSTHUMAN er $ 47.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHMN er 12.19K, med en total tilgang på 66072.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.68K.

POSTHUMAN (PHMN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på POSTHUMAN til USD ble $ -0.23452565465797.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på POSTHUMAN til USD ble $ -0.2614602960.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på POSTHUMAN til USD ble $ -0.7770913560.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på POSTHUMAN til USD ble $ -0.075124420428589.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.23452565465797-5.71%
30 dager$ -0.2614602960-6.75%
60 dager$ -0.7770913560-20.07%
90 dager$ -0.075124420428589-1.90%

Hva er POSTHUMAN (PHMN)

The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

POSTHUMAN (PHMN) Ressurs

Offisiell nettside

POSTHUMAN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil POSTHUMAN (PHMN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine POSTHUMAN (PHMN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for POSTHUMAN.

Sjekk POSTHUMANprisprognosen nå!

PHMN til lokale valutaer

POSTHUMAN (PHMN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak POSTHUMAN (PHMN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PHMN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om POSTHUMAN (PHMN)

Hvor mye er POSTHUMAN (PHMN) verdt i dag?
Live PHMN prisen i USD er 3.87 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PHMN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PHMN til USD er $ 3.87. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for POSTHUMAN?
Markedsverdien for PHMN er $ 47.16K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PHMN?
Den sirkulerende forsyningen av PHMN er 12.19K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPHMN ?
PHMN oppnådde en ATH-pris på 55.2 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PHMN?
PHMN så en ATL-pris på 2.96 USD.
Hva er handelsvolumet til PHMN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PHMN er -- USD.
Vil PHMN gå høyere i år?
PHMN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PHMN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:50:50 (UTC+8)

POSTHUMAN (PHMN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.