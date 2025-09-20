POSTHUMAN (PHMN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.85 $ 3.85 $ 3.85 24 timer lav $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 24 timer høy 24 timer lav $ 3.85$ 3.85 $ 3.85 24 timer høy $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 All Time High $ 55.2$ 55.2 $ 55.2 Laveste pris $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Prisendring (1H) -0.63% Prisendring (1D) -5.71% Prisendring (7D) -13.63% Prisendring (7D) -13.63%

POSTHUMAN (PHMN) sanntidsprisen er $3.87. I løpet av de siste 24 timene har PHMN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.85 og et toppnivå på $ 4.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHMN er $ 55.2, mens den rekordlave prisen er $ 2.96.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHMN endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -5.71% over 24 timer og -13.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

POSTHUMAN (PHMN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.16K$ 47.16K $ 47.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 255.68K$ 255.68K $ 255.68K Opplagsforsyning 12.19K 12.19K 12.19K Total forsyning 66,072.0 66,072.0 66,072.0

Nåværende markedsverdi på POSTHUMAN er $ 47.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHMN er 12.19K, med en total tilgang på 66072.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.68K.