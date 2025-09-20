Pooku ($POOKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00430338 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.46% Prisendring (1D) -1.05% Prisendring (7D) -5.40%

Pooku ($POOKU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $POOKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $POOKU er $ 0.00430338, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $POOKU endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -1.05% over 24 timer og -5.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pooku ($POOKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.59K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pooku er $ 22.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $POOKU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.59K.