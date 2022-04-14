Ponzi (PONZI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ponzi (PONZI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ponzi (PONZI) Informasjon Elaborate scheme that spans the globe, each of us unknowingly plays a part in a financial circus, a Ponzi scheme vastly out of proportions. It's a cycle where the investments of the many serve the gains of a few, turning our collective efforts into a feast for the elite. This isn't fiction; it's the reality - a system where our dreams and hard work perpetually feed an endless loop of exploitation. Offisiell nettside: https://www.ponzisol.com/home Teknisk dokument: https://www.ponzisol.com/home Kjøp PONZI nå!

Ponzi (PONZI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ponzi (PONZI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.46K $ 31.46K $ 31.46K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.46K $ 31.46K $ 31.46K All-time high: $ 0.02166713 $ 0.02166713 $ 0.02166713 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00031459 $ 0.00031459 $ 0.00031459 Lær mer om Ponzi (PONZI) pris

Ponzi (PONZI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ponzi (PONZI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PONZI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PONZI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PONZIs tokenomics, kan du utforske PONZI tokenets livepris!

