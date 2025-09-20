PolyPad (POLYPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00024554 24 timer lav $ 0.0004159 24 timer høy Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +69.19% Prisendring (7D) +50.09%

PolyPad (POLYPAD) sanntidsprisen er $0.00041542. I løpet av de siste 24 timene har POLYPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00024554 og et toppnivå på $ 0.0004159, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLYPAD er $ 0.129057, mens den rekordlave prisen er $ 0.00014269.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLYPAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, +69.19% over 24 timer og +50.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PolyPad (POLYPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 456.96K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 830.75K Opplagsforsyning 1.10B Total forsyning 1,999,782,235.0

Nåværende markedsverdi på PolyPad er $ 456.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLYPAD er 1.10B, med en total tilgang på 1999782235.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 830.75K.