Polymtrade (PM) Informasjon Polym Trade is the first mobile trading terminal built specifically for @Polymarket, the leading decentralized prediction market. Designed for mobile-first traders, the platform offers seamless market access, real-time data, and AI-powered insights to help users make informed decisions. With intuitive UI, smart trend analysis, and lightning-fast execution, Polym Trade brings the full power of Polymarket to your fingertips. Whether you're speculating on global events, political outcomes, or sports, Polym Trade enables anyone to trade prediction markets efficiently—anytime, anywhere. Offisiell nettside: https://polym.trade/ Kjøp PM nå!

Polymtrade (PM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polymtrade (PM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 450.09K $ 450.09K $ 450.09K Total forsyning: $ 940.89M $ 940.89M $ 940.89M Sirkulerende forsyning: $ 940.89M $ 940.89M $ 940.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 450.09K $ 450.09K $ 450.09K All-time high: $ 0.00096617 $ 0.00096617 $ 0.00096617 All-Time Low: $ 0.00011897 $ 0.00011897 $ 0.00011897 Nåværende pris: $ 0.00047912 $ 0.00047912 $ 0.00047912 Lær mer om Polymtrade (PM) pris

Polymtrade (PM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polymtrade (PM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PMs tokenomics, kan du utforske PM tokenets livepris!

