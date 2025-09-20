Polymtrade (PM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.14% Prisendring (1D) +10.49% Prisendring (7D) -14.05%

Polymtrade (PM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PM endret seg med +1.14% i løpet av den siste timen, +10.49% over 24 timer og -14.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polymtrade (PM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 483.39K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 483.39K Opplagsforsyning 940.91M Total forsyning 940,908,526.9794614

Nåværende markedsverdi på Polymtrade er $ 483.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PM er 940.91M, med en total tilgang på 940908526.9794614. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 483.39K.