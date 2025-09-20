Plebbit (PLEB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000122 $ 0.00000122 $ 0.00000122 24 timer lav $ 0.00000126 $ 0.00000126 $ 0.00000126 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000122$ 0.00000122 $ 0.00000122 24 timer høy $ 0.00000126$ 0.00000126 $ 0.00000126 All Time High $ 0.00001118$ 0.00001118 $ 0.00001118 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -2.23% Prisendring (7D) +2.05% Prisendring (7D) +2.05%

Plebbit (PLEB) sanntidsprisen er $0.00000123. I løpet av de siste 24 timene har PLEB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000122 og et toppnivå på $ 0.00000126, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLEB er $ 0.00001118, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLEB endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.23% over 24 timer og +2.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Plebbit (PLEB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Opplagsforsyning 1.49T 1.49T 1.49T Total forsyning 1,494,065,210,287.886 1,494,065,210,287.886 1,494,065,210,287.886

Nåværende markedsverdi på Plebbit er $ 1.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLEB er 1.49T, med en total tilgang på 1494065210287.886. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.83M.