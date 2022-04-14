PLAYFUN (PLAYFUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PLAYFUN (PLAYFUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PLAYFUN (PLAYFUN) Informasjon 🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning Offisiell nettside: https://playfun.game/ Kjøp PLAYFUN nå!

PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PLAYFUN (PLAYFUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 189.07K $ 189.07K $ 189.07K Total forsyning: $ 199.46B $ 199.46B $ 199.46B Sirkulerende forsyning: $ 199.46B $ 199.46B $ 199.46B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 189.07K $ 189.07K $ 189.07K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om PLAYFUN (PLAYFUN) pris

PLAYFUN (PLAYFUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PLAYFUN (PLAYFUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLAYFUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLAYFUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLAYFUNs tokenomics, kan du utforske PLAYFUN tokenets livepris!

