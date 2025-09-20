Playermon (PYM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.456594$ 0.456594 $ 0.456594 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -1.95% Prisendring (7D) -1.79% Prisendring (7D) -1.79%

Playermon (PYM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PYM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PYM er $ 0.456594, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PYM endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -1.95% over 24 timer og -1.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Playermon (PYM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 306.79K$ 306.79K $ 306.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 570.98K$ 570.98K $ 570.98K Opplagsforsyning 537.30M 537.30M 537.30M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Playermon er $ 306.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PYM er 537.30M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 570.98K.