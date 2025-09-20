PLANZ (Z) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0257638 24 timer lav $ 0.02676507 24 timer høy All Time High $ 0.0421567 Laveste pris $ 0.01580232 Prisendring (1H) +0.83% Prisendring (1D) -2.85% Prisendring (7D) -19.91%

PLANZ (Z) sanntidsprisen er $0.0259787. I løpet av de siste 24 timene har Z blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0257638 og et toppnivå på $ 0.02676507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Z er $ 0.0421567, mens den rekordlave prisen er $ 0.01580232.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Z endret seg med +0.83% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og -19.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PLANZ (Z) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.60M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.60M Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PLANZ er $ 2.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Z er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.60M.