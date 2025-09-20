Dagens PLANZ livepris er 0.0259787 USD. Spor prisoppdateringer for Z til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk Z pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PLANZ livepris er 0.0259787 USD. Spor prisoppdateringer for Z til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk Z pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PLANZ Pris (Z)

1 Z til USD livepris:

$0.0259787
-2.80%1D
USD
PLANZ (Z) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:41:47 (UTC+8)

PLANZ (Z) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0257638
24 timer lav
$ 0.02676507
24 timer høy

$ 0.0257638
$ 0.02676507
$ 0.0421567
$ 0.01580232
+0.83%

-2.85%

-19.91%

-19.91%

PLANZ (Z) sanntidsprisen er $0.0259787. I løpet av de siste 24 timene har Z blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0257638 og et toppnivå på $ 0.02676507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Z er $ 0.0421567, mens den rekordlave prisen er $ 0.01580232.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Z endret seg med +0.83% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og -19.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PLANZ (Z) Markedsinformasjon

$ 2.60M
--
$ 2.60M
100.00M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på PLANZ er $ 2.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Z er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.60M.

PLANZ (Z) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PLANZ til USD ble $ -0.0007625628573125.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PLANZ til USD ble $ -0.0064984393.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PLANZ til USD ble $ +0.0067584627.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PLANZ til USD ble $ +0.004581420884161434.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0007625628573125-2.85%
30 dager$ -0.0064984393-25.01%
60 dager$ +0.0067584627+26.02%
90 dager$ +0.004581420884161434+21.41%

Hva er PLANZ (Z)

PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PLANZ (Z) Ressurs

Offisiell nettside

PLANZ Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PLANZ (Z) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PLANZ (Z) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PLANZ.

Sjekk PLANZprisprognosen nå!

Z til lokale valutaer

PLANZ (Z) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PLANZ (Z) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om Z tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PLANZ (Z)

Hvor mye er PLANZ (Z) verdt i dag?
Live Z prisen i USD er 0.0259787 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende Z-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på Z til USD er $ 0.0259787. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PLANZ?
Markedsverdien for Z er $ 2.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av Z?
Den sirkulerende forsyningen av Z er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZ ?
Z oppnådde en ATH-pris på 0.0421567 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på Z?
Z så en ATL-pris på 0.01580232 USD.
Hva er handelsvolumet til Z?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for Z er -- USD.
Vil Z gå høyere i år?
Z kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut Z prisprognosen for en mer grundig analyse.
