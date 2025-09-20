Planq (PLQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00176861 $ 0.00176861 $ 0.00176861 24 timer lav $ 0.00186684 $ 0.00186684 $ 0.00186684 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00176861$ 0.00176861 $ 0.00176861 24 timer høy $ 0.00186684$ 0.00186684 $ 0.00186684 All Time High $ 0.997878$ 0.997878 $ 0.997878 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -5.25% Prisendring (7D) -21.87% Prisendring (7D) -21.87%

Planq (PLQ) sanntidsprisen er $0.00176871. I løpet av de siste 24 timene har PLQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00176861 og et toppnivå på $ 0.00186684, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLQ er $ 0.997878, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLQ endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -5.25% over 24 timer og -21.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Planq (PLQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 247.99K$ 247.99K $ 247.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 249.01K$ 249.01K $ 249.01K Opplagsforsyning 140.22M 140.22M 140.22M Total forsyning 140,798,122.7767606 140,798,122.7767606 140,798,122.7767606

Nåværende markedsverdi på Planq er $ 247.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLQ er 140.22M, med en total tilgang på 140798122.7767606. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 249.01K.