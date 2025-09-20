PinkSale (PINKSALE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 392.65$ 392.65 $ 392.65 Laveste pris $ 47.52$ 47.52 $ 47.52 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +10.06% Prisendring (7D) +10.06%

PinkSale (PINKSALE) sanntidsprisen er $373.97. I løpet av de siste 24 timene har PINKSALE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINKSALE er $ 392.65, mens den rekordlave prisen er $ 47.52.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINKSALE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +10.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PinkSale (PINKSALE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.40M$ 37.40M $ 37.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.40M$ 37.40M $ 37.40M Opplagsforsyning 100.00K 100.00K 100.00K Total forsyning 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Nåværende markedsverdi på PinkSale er $ 37.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINKSALE er 100.00K, med en total tilgang på 100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.40M.