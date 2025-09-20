PinEye (PINEYE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00025729 24 timer lav $ 0.00027543 24 timer høy All Time High $ 0.0231311 Laveste pris $ 0.00006868 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -5.27% Prisendring (7D) -16.74%

PinEye (PINEYE) sanntidsprisen er $0.00025895. I løpet av de siste 24 timene har PINEYE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00025729 og et toppnivå på $ 0.00027543, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINEYE er $ 0.0231311, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006868.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINEYE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -5.27% over 24 timer og -16.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PinEye (PINEYE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 77.85K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 239.62K Opplagsforsyning 300.51M Total forsyning 925,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PinEye er $ 77.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINEYE er 300.51M, med en total tilgang på 925000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 239.62K.