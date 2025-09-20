Dagens PinEye livepris er 0.00025895 USD. Spor prisoppdateringer for PINEYE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PINEYE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PinEye livepris er 0.00025895 USD. Spor prisoppdateringer for PINEYE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PINEYE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PINEYE

PINEYE Prisinformasjon

PINEYE teknisk dokument

PINEYE Offisiell nettside

PINEYE tokenomics

PINEYE Prisprognose

PinEye Logo

PinEye Pris (PINEYE)

Ikke oppført

1 PINEYE til USD livepris:

$0.00025895
$0.00025895
-5.20%1D
USD
PinEye (PINEYE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:27:55 (UTC+8)

PinEye (PINEYE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00025729
24 timer lav
$ 0.00027543
24 timer høy

$ 0.00025729
$ 0.00027543
$ 0.0231311
$ 0.00006868
-0.02%

-5.27%

-16.74%

-16.74%

PinEye (PINEYE) sanntidsprisen er $0.00025895. I løpet av de siste 24 timene har PINEYE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00025729 og et toppnivå på $ 0.00027543, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PINEYE er $ 0.0231311, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006868.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PINEYE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -5.27% over 24 timer og -16.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PinEye (PINEYE) Markedsinformasjon

$ 77.85K
--
$ 239.62K
300.51M
925,000,000.0
Nåværende markedsverdi på PinEye er $ 77.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PINEYE er 300.51M, med en total tilgang på 925000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 239.62K.

PinEye (PINEYE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PinEye til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PinEye til USD ble $ -0.0001322832.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PinEye til USD ble $ +0.0003125183.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PinEye til USD ble $ +0.00017423228254215923.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.27%
30 dager$ -0.0001322832-51.08%
60 dager$ +0.0003125183+120.69%
90 dager$ +0.00017423228254215923+205.66%

Hva er PinEye (PINEYE)

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

PinEye (PINEYE) Ressurs

Offisiell nettside

PinEye Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PinEye (PINEYE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PinEye (PINEYE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PinEye.

Sjekk PinEyeprisprognosen nå!

PINEYE til lokale valutaer

PinEye (PINEYE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PinEye (PINEYE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PINEYE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PinEye (PINEYE)

Hvor mye er PinEye (PINEYE) verdt i dag?
Live PINEYE prisen i USD er 0.00025895 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PINEYE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PINEYE til USD er $ 0.00025895. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PinEye?
Markedsverdien for PINEYE er $ 77.85K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PINEYE?
Den sirkulerende forsyningen av PINEYE er 300.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPINEYE ?
PINEYE oppnådde en ATH-pris på 0.0231311 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PINEYE?
PINEYE så en ATL-pris på 0.00006868 USD.
Hva er handelsvolumet til PINEYE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PINEYE er -- USD.
Vil PINEYE gå høyere i år?
PINEYE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PINEYE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:27:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.