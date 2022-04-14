PinEye (PINEYE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PinEye (PINEYE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PinEye (PINEYE) Informasjon PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life. Offisiell nettside: https://pineye.io Teknisk dokument: https://whitepaper.pineye.io/whitepaper Kjøp PINEYE nå!

PinEye (PINEYE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PinEye (PINEYE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.35K $ 64.35K $ 64.35K Total forsyning: $ 925.00M $ 925.00M $ 925.00M Sirkulerende forsyning: $ 300.51M $ 300.51M $ 300.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 198.09K $ 198.09K $ 198.09K All-time high: $ 0.0231311 $ 0.0231311 $ 0.0231311 All-Time Low: $ 0.00006868 $ 0.00006868 $ 0.00006868 Nåværende pris: $ 0.00021362 $ 0.00021362 $ 0.00021362 Lær mer om PinEye (PINEYE) pris

PinEye (PINEYE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PinEye (PINEYE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PINEYE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PINEYE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PINEYEs tokenomics, kan du utforske PINEYE tokenets livepris!

