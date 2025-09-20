Pillar (PLR) Prisinformasjon (USD)

Pillar (PLR) sanntidsprisen er $0.00245981. I løpet av de siste 24 timene har PLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00193999 og et toppnivå på $ 0.00278796, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLR er $ 1.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.00121418.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLR endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +26.78% over 24 timer og -15.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Pillar er $ 638.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLR er 259.35M, med en total tilgang på 800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.97M.