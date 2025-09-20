Phuture (PHTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00371297 $ 0.00371297 $ 0.00371297 24 timer lav $ 0.00408216 $ 0.00408216 $ 0.00408216 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00371297$ 0.00371297 $ 0.00371297 24 timer høy $ 0.00408216$ 0.00408216 $ 0.00408216 All Time High $ 0.994097$ 0.994097 $ 0.994097 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.62% Prisendring (1D) -1.66% Prisendring (7D) -7.89% Prisendring (7D) -7.89%

Phuture (PHTR) sanntidsprisen er $0.00392037. I løpet av de siste 24 timene har PHTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00371297 og et toppnivå på $ 0.00408216, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHTR er $ 0.994097, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHTR endret seg med -1.62% i løpet av den siste timen, -1.66% over 24 timer og -7.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phuture (PHTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 244.31K$ 244.31K $ 244.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 392.03K$ 392.03K $ 392.03K Opplagsforsyning 62.32M 62.32M 62.32M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Phuture er $ 244.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHTR er 62.32M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 392.03K.