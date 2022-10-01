Phoenix Blockchain (PHX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phoenix Blockchain (PHX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment. Offisiell nettside: http://phoenixblockchain.org/ Teknisk dokument: https://phoenixblockchain.org/wp-content/uploads/2022/10/Phoenix-Ignite-Paper-v3.0.pdf

Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phoenix Blockchain (PHX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.93K $ 47.93K $ 47.93K Total forsyning: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Sirkulerende forsyning: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.93K $ 47.93K $ 47.93K All-time high: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 All-Time Low: $ 0.00145453 $ 0.00145453 $ 0.00145453 Nåværende pris: $ 0.00625294 $ 0.00625294 $ 0.00625294 Lær mer om Phoenix Blockchain (PHX) pris

Phoenix Blockchain (PHX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phoenix Blockchain (PHX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHXs tokenomics, kan du utforske PHX tokenets livepris!

