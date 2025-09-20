Phoenix Blockchain (PHX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00953401 $ 0.00953401 $ 0.00953401 24 timer lav $ 0.00976963 $ 0.00976963 $ 0.00976963 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00953401$ 0.00953401 $ 0.00953401 24 timer høy $ 0.00976963$ 0.00976963 $ 0.00976963 All Time High $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Laveste pris $ 0.00145453$ 0.00145453 $ 0.00145453 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +2.47% Prisendring (7D) +42.24% Prisendring (7D) +42.24%

Phoenix Blockchain (PHX) sanntidsprisen er $0.00976906. I løpet av de siste 24 timene har PHX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00953401 og et toppnivå på $ 0.00976963, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHX er $ 1.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.00145453.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +2.47% over 24 timer og +42.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phoenix Blockchain (PHX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 74.88K$ 74.88K $ 74.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 74.88K$ 74.88K $ 74.88K Opplagsforsyning 7.67M 7.67M 7.67M Total forsyning 7,665,038.002764521 7,665,038.002764521 7,665,038.002764521

Nåværende markedsverdi på Phoenix Blockchain er $ 74.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHX er 7.67M, med en total tilgang på 7665038.002764521. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.88K.