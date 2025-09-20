Dagens PHOENIX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PHX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PHOENIX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PHX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
PHOENIX (PHX) Prisinformasjon (USD)

PHOENIX (PHX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PHX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHX endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -2.81% over 24 timer og -11.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PHOENIX (PHX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på PHOENIX er $ 47.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHX er 304.20B, med en total tilgang på 304203182998.1223. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.56K.

PHOENIX (PHX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PHOENIX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PHOENIX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PHOENIX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PHOENIX til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.81%
30 dager$ 0-1.53%
60 dager$ 0-55.09%
90 dager$ 0--

Hva er PHOENIX (PHX)

Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. This buy&burn will route through Inferno first before buying Phoenix off market. The Phoenix brought off market is split 50/50: half is burnt, and half is sent to an auction balance where 1% of the balance is auctioned off daily for Titanx. Titanx received is recycled back into Phoenix. The Staking Trinity Phoenix will have partial ownership in three staking protocols. The rewards received will be split between maintaining the stakes and fueling the Phoenix buy&burn / buy&bid. Titanx stake- 20% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will be max staked. Flux stake- 28% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will first buy Inferno before buying Flux to be max staked. Blaze stake- 9% of all Titanx that enters Phoenix during the mint phase will first buy Inferno before buying Blaze to be max staked. For the first 110 days 100% of rewards received will be reinvested to grow the stake. Daily auctions Whenever the Phoenix buy smart contract is triggered by a user Titanx will buy Inferno before buying Phoenix. The Phoenix brought is split 50/50: 50% will be burnt. 50% will be sent to an auction balance. Starting after the mint phase perpetual auctions will commence with 1% of this balance being up for grabs in return for Titanx. The Titanx received will be recycled back into the Phoenix buy smart contract and will also be used to further support the three stakes.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

PHOENIX (PHX) Ressurs

Offisiell nettside

PHOENIX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PHOENIX (PHX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PHOENIX (PHX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PHOENIX.

Sjekk PHOENIXprisprognosen nå!

PHX til lokale valutaer

PHOENIX (PHX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PHOENIX (PHX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PHX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PHOENIX (PHX)

Hvor mye er PHOENIX (PHX) verdt i dag?
Live PHX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PHX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PHX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PHOENIX?
Markedsverdien for PHX er $ 47.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PHX?
Den sirkulerende forsyningen av PHX er 304.20B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPHX ?
PHX oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PHX?
PHX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PHX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PHX er -- USD.
Vil PHX gå høyere i år?
PHX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PHX prisprognosen for en mer grundig analyse.
PHOENIX (PHX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.