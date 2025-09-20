PHDKitty (PHDKITTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.07% Prisendring (1D) -0.99% Prisendring (7D) -12.52% Prisendring (7D) -12.52%

PHDKitty (PHDKITTY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PHDKITTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHDKITTY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHDKITTY endret seg med -1.07% i løpet av den siste timen, -0.99% over 24 timer og -12.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PHDKitty (PHDKITTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K Opplagsforsyning 999.43M 999.43M 999.43M Total forsyning 999,432,525.182262 999,432,525.182262 999,432,525.182262

Nåværende markedsverdi på PHDKitty er $ 29.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHDKITTY er 999.43M, med en total tilgang på 999432525.182262. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.35K.