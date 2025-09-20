Pew4Sol (PEW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02064497$ 0.02064497 $ 0.02064497 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.22% Prisendring (1D) -3.21% Prisendring (7D) -3.70% Prisendring (7D) -3.70%

Pew4Sol (PEW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEW er $ 0.02064497, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEW endret seg med -1.22% i løpet av den siste timen, -3.21% over 24 timer og -3.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pew4Sol (PEW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.40K$ 60.40K $ 60.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.40K$ 60.40K $ 60.40K Opplagsforsyning 250.71M 250.71M 250.71M Total forsyning 250,708,091.01 250,708,091.01 250,708,091.01

Nåværende markedsverdi på Pew4Sol er $ 60.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEW er 250.71M, med en total tilgang på 250708091.01. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.40K.