PEAKDEFI (PEAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PEAKDEFI (PEAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PEAKDEFI (PEAK) Informasjon PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better. Offisiell nettside: http://peakdefi.com/ Kjøp PEAK nå!

PEAKDEFI (PEAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PEAKDEFI (PEAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 377.41K $ 377.41K $ 377.41K Total forsyning: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Sirkulerende forsyning: $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 474.30K $ 474.30K $ 474.30K All-time high: $ 0.885608 $ 0.885608 $ 0.885608 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022767 $ 0.00022767 $ 0.00022767 Lær mer om PEAKDEFI (PEAK) pris

PEAKDEFI (PEAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PEAKDEFI (PEAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEAKs tokenomics, kan du utforske PEAK tokenets livepris!

PEAK prisforutsigelse Vil du vite hvor PEAK kan være på vei? Vår PEAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEAK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!