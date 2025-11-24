Patience Token pris i dag

Sanntids Patience Token (PATIENCE) pris i dag er $ 3.57, med en 2.91% endring de siste 24 timene. Nåværende PATIENCE til USD konverteringssats er $ 3.57 per PATIENCE.

Patience Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,836,292, med en sirkulerende forsyning på 1.63M PATIENCE. I løpet av de siste 24 timene PATIENCE har den blitt handlet mellom $ 3.44(laveste) og $ 3.61 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7.6, mens tidenes laveste notering var $ 1.94.

Kortsiktig har PATIENCE beveget seg +0.12% i løpet av den siste timen og -9.78% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Patience Token (PATIENCE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.80M$ 27.80M $ 27.80M Opplagsforsyning 1.63M 1.63M 1.63M Total forsyning 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

Nåværende markedsverdi på Patience Token er $ 5.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PATIENCE er 1.63M, med en total tilgang på 7777777.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.80M.