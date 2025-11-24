Patience Token (PATIENCE)-prisforutsigelse (USD)

Få Patience Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PATIENCE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Patience Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Patience Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Patience Token (PATIENCE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Patience Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 3.52 i 2025. Patience Token (PATIENCE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Patience Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 3.696 i 2026. Patience Token (PATIENCE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PATIENCE for 2027 $ 3.8808 med en 10.25% vekstrate. Patience Token (PATIENCE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PATIENCE for 2028 $ 4.0748 med en 15.76% vekstrate. Patience Token (PATIENCE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PATIENCE for 2029 $ 4.2785 med en 21.55% vekstrate. Patience Token (PATIENCE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PATIENCE for 2030 $ 4.4925 med en 27.63% vekstrate. Patience Token (PATIENCE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Patience Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 7.3178. Patience Token (PATIENCE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Patience Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 11.9199. År Pris Vekst 2025 $ 3.52 0.00%

2026 $ 3.696 5.00%

2027 $ 3.8808 10.25%

2028 $ 4.0748 15.76%

2029 $ 4.2785 21.55%

2030 $ 4.4925 27.63%

2031 $ 4.7171 34.01%

2032 $ 4.9529 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 5.2006 47.75%

2034 $ 5.4606 55.13%

2035 $ 5.7337 62.89%

2036 $ 6.0203 71.03%

2037 $ 6.3214 79.59%

2038 $ 6.6374 88.56%

2039 $ 6.9693 97.99%

2040 $ 7.3178 107.89% Vis mer Kortsiktig Patience Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 3.52 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 3.5204 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 3.5233 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 3.5344 0.41% Patience Token (PATIENCE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PATIENCE November 24, 2025(I dag) er $3.52 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Patience Token (PATIENCE) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PATIENCE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $3.5204 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Patience Token (PATIENCE) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PATIENCE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $3.5233 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Patience Token (PATIENCE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PATIENCE $3.5344 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Patience Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Opplagsforsyning 1.63M 1.63M 1.63M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PATIENCE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PATIENCE en sirkulerende forsyning på 1.63M og total markedsverdi på $ 5.74M. Se PATIENCE livepris

Patience Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Patience Token direktepris, er gjeldende pris for Patience Token 3.52USD. Den sirkulerende forsyningen av Patience Token(PATIENCE) er 1.63M PATIENCE , som gir den en markedsverdi på $5,744,000 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.02% $ 0.035612 $ 3.61 $ 3.48

7 dager -9.37% $ -0.330004 $ 4.0169 $ 3.2948

30 dager 4.19% $ 0.147620 $ 4.0169 $ 3.2948 24-timers ytelse De siste 24 timene har Patience Token vist en prisbevegelse på $0.035612 , noe som gjenspeiler en 1.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Patience Token handlet på en topp på $4.0169 og en bunn på $3.2948 . Det så en prisendring på -9.37% . Denne nylige trenden viser potensialet til PATIENCE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Patience Token opplevd en 4.19% endring, som gjenspeiler omtrent $0.147620 av dens verdi. Dette indikerer at PATIENCE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Patience Token (PATIENCE) prisforutsigelsesmodul? Patience Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PATIENCE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Patience Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PATIENCE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Patience Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PATIENCE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PATIENCE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Patience Token.

Hvorfor er PATIENCE-prisforutsigelse viktig?

PATIENCE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

