Mer om NAVAL

NAVAL Prisinformasjon

NAVAL Offisiell nettside

NAVAL tokenomics

NAVAL Prisprognose

Patchwork Naval Pris (NAVAL)

1 NAVAL til USD livepris:

--
----
-4.20%1D
USD
Patchwork Naval (NAVAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:44:35 (UTC+8)

Patchwork Naval (NAVAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01805902
$ 0.01805902$ 0.01805902

$ 0
$ 0$ 0

-1.21%

-4.31%

-6.81%

-6.81%

Patchwork Naval (NAVAL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NAVAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAVAL er $ 0.01805902, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAVAL endret seg med -1.21% i løpet av den siste timen, -4.31% over 24 timer og -6.81% i løpet av de siste 7 dagene.

Patchwork Naval (NAVAL) Markedsinformasjon

$ 68.21K
$ 68.21K$ 68.21K

--
----

$ 68.21K
$ 68.21K$ 68.21K

980.68M
980.68M 980.68M

980,683,340.042066
980,683,340.042066 980,683,340.042066

Nåværende markedsverdi på Patchwork Naval er $ 68.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAVAL er 980.68M, med en total tilgang på 980683340.042066. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.21K.

Patchwork Naval (NAVAL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Patchwork Naval til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Patchwork Naval til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Patchwork Naval til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Patchwork Naval til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.31%
30 dager$ 0+18.59%
60 dager$ 0-9.47%
90 dager$ 0--

Hva er Patchwork Naval (NAVAL)

The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.

Patchwork Naval (NAVAL) Ressurs

Offisiell nettside

Patchwork Naval Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Patchwork Naval (NAVAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Patchwork Naval (NAVAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Patchwork Naval.

Sjekk Patchwork Navalprisprognosen nå!

NAVAL til lokale valutaer

Patchwork Naval (NAVAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Patchwork Naval (NAVAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAVAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Patchwork Naval (NAVAL)

Hvor mye er Patchwork Naval (NAVAL) verdt i dag?
Live NAVAL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAVAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAVAL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Patchwork Naval?
Markedsverdien for NAVAL er $ 68.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAVAL?
Den sirkulerende forsyningen av NAVAL er 980.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAVAL ?
NAVAL oppnådde en ATH-pris på 0.01805902 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAVAL?
NAVAL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NAVAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAVAL er -- USD.
Vil NAVAL gå høyere i år?
NAVAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAVAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:44:35 (UTC+8)

