Patchwork Naval (NAVAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Patchwork Naval (NAVAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Patchwork Naval (NAVAL) Informasjon The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value. Offisiell nettside: https://www.patchworknaval.com/ Kjøp NAVAL nå!

Patchwork Naval (NAVAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Patchwork Naval (NAVAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.98K $ 60.98K $ 60.98K Total forsyning: $ 980.68M $ 980.68M $ 980.68M Sirkulerende forsyning: $ 980.68M $ 980.68M $ 980.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.98K $ 60.98K $ 60.98K All-time high: $ 0.01805902 $ 0.01805902 $ 0.01805902 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Patchwork Naval (NAVAL) pris

Patchwork Naval (NAVAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Patchwork Naval (NAVAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAVAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAVAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAVALs tokenomics, kan du utforske NAVAL tokenets livepris!

NAVAL prisforutsigelse Vil du vite hvor NAVAL kan være på vei? Vår NAVAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NAVAL tokenets prisforutsigelse nå!

